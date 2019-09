Avant la dernière keynote, beaucoup attendaient la présentation de l’Apple Tag, un petit accessoire capable de localiser n’importe quel objet grâce à l’application Localiser d’iOS 13. Malheureusement, Apple ne l’a pas présenté, mais iOS 13 révèle de nouvelles références dédiées à ce traqueur.

Comme l’a découvert MacRumors, l’application “Localiser” sur iOS 13 contient un onglet caché appelé “Items”, dédié aux balises Apple. Cet onglet masqué n’est pas disponible dans la version publique d’iOS 13, mais est masqué dans les dernières versions bêta.

L’onglet “Items” se trouve au bas de l’application Localiser, à côté des onglets Personnes et Appareils. En cliquant dessus, la carte s’ouvrira avec toutes les positions des objets auxquels nous avons lié un Apple Tag.

En appuyant sur le bouton “Ajouter”, les utilisateurs pourront ajouter de nouveaux tags pour vérifier leur emplacement. De plus, cette carte créée par Apple explique clairement qu’ « elle vous permet de marquer vos objets de tous les jours avec B389 et de ne plus les perdre ». B389 est le nom de code du nouvel accessoire Apple, appelé officieusement par tous “Tag” (le nom officiel pourrait être différent).

Les utilisateurs seront avertis lorsque l’objet attaché à un Apple Tag dépasse une certaine distance de l’iPhone. Avec l’application Localiser, il sera également possible d’afficher sa position ou d’activer l’émission d’un son afin de retrouver facilement l’objet perdu. En activant la fonction “Emplacement sûr”, l’utilisateur ne recevra plus aucune notification car l’objet est stocké dans un “endroit sûr”. En outre, il sera également possible de partager la position du tag avec vos amis et votre famille.

Si les utilisateurs ne retrouvent pas leur objet, ils peuvent activer le “mode perdu”. Lorsque ce mode est activé, si un autre utilisateur de l’iPhone rencontre l’objet perdu, il sera en mesure d’afficher les informations de contact du propriétaire pour le contacter par téléphone ou par SMS. Lorsqu’un utilisateur externe rencontre un objet perdu, le propriétaire reçoit une notification sur l’iPhone.

Il est probable que l’Apple Tag soit présenté officiellement plus tard cette année.