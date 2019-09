Le vice-président des communications d’Apple, Steve Dowling, quittera la société le mois prochain. Le responsable en a déjà informé son personnel et Phil Schiller le remplacera temporairement.

Dowling est responsable des relations publiques chez Apple depuis 10 ans et a été choisi par Tim Cook pour diriger l’ensemble du département de la communication à partir de 2014. Sa promotion au poste de vice-président des communications a été officialisée en 2015. Selon Downling directement au PDG Tim Cook.

Dans la note de service adressée à son personnel, Downling a simplement déclaré qu’il était temps de prendre du recul par rapport à Apple :

« Après 16 ans chez Apple, d’innombrables discours, de lancements de produits et de crises occasionnelles de relations publiques, j’ai décidé qu’il était temps que je quitte mon entreprise remarquable. C’est quelque chose qui m’est venu à l’esprit lors du dernier cycle de lancement – et pour moi, le dernier. Vos plans sont définis et l’équipe se déroule brillamment comme toujours. Donc, il est temps.

Phil dirigera l’équipe par intérim à compter d’aujourd’hui et je serai disponible fin octobre pour aider à la transition. Après cela, je prévois de prendre un bon bout de temps avant d’essayer quelque chose de nouveau. À la maison, à Petra, mon épouse, patiente, apporte son soutien et deux beaux enfants qui s’épanouissent pendant leur adolescence. J’ai hâte de créer plus de souvenirs avec les trois alors que j’en ai l’occasion.

Ma loyauté envers Apple et son peuple ne connaît pas de limites. Travailler avec Tim et cette équipe, accomplir tout ce que nous avons fait ensemble, a été le clou de ma carrière. Je tiens à vous remercier pour votre travail ardu, votre patience et votre amitié. Et je vous souhaite tout le succès possible. »

À compter d’aujourd’hui et jusqu’à ce qu’un remplaçant soit choisi, ce sera Phil Schiller qui dirigera le département des communications d’Apple. Nous verrons également ce qui va changer à l’avenir par rapport à ce que nous avons vu ces dernières années entre les communiqués de presse, la gestion de crise et les relations publiques.