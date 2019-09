Apple Arcade est déjà disponible pour tous les testeurs d’iOS 13. Une version anticipée permettant à Apple de régler les derniers problèmes. Le but est de peaufiner son service en prévision de la sortie prévue le 19 septembre, ce qui nous permet de vous offrir un aperçu du service.

Apple Arcade se présente sous la forme d’une nouvelle section de l’App Store, qui donne un aperçu de tous les titres disponibles classés par type de jeu. En faisant défiler le menu vertical, vous accédez à toutes les différentes catégories dont celle qui contient une liste complète de tous les titres disponibles. Tous les jeux exclusifs Apple Arcade ne peuvent être joués que si vous avez un abonnement mensuel. Il coûte de 4,99 €/mois lequel peut être partagé avec tous les membres de votre famille au même prix (jusqu’à 6 personnes). Tous les titres peuvent également être recherchés dans la section de recherche générale de l’App Store et seront identifiables grâce au suffixe Apple Arcade placé au-dessus du titre du jeu. Vous pouvez évidemment les télécharger uniquement avec un abonnement. Ils resteront disponibles aussi longtemps que votre abonnement sera actif.

Tous les jeux seront multi-plateformes et pourront être lus sur n’importe quel appareil Apple, avec la possibilité de partager votre progression de jeu entre les différents appareils afin de disposer d’un service complet à 360 degrés qui vous permettra de jouer sans interruption. Grâce également au support des manettes PlayStation 4 et Xbox One introduites avec les nouvelles mises à jour majeures cette année, beaucoup seront enfin en mesure d’éviter d’acheter un appareil supplémentaire, ce qui améliorera inévitablement l’expérience de jeu de nombreux titres pénalisés par les commandes tactiles.

Si vous êtes bêta-testeur d’iOS 13, vous pouvez déjà vous inscrire au nouveau service en cliquant sur le bouton d’inscription disponible dans la section Apple Arcade de l’App Store. Une fois que vous vous êtes inscrit, vous aurez droit à un mois d’essai gratuit au terme duquel le paiement de l’abonnement mensuel commencera. Une fois inscrit, tous les titres inclus peuvent être téléchargés simplement en appuyant sur le bouton obtenir, sans aucune authentification sur votre appareil.

Apple a jusqu’à présent parlé de plus de 100 titres disponibles pour le lancement officiel pour tous, un nombre actuellement bien inférieur pour cette phase bêta. S’il est possible que la gamme complète ne soit disponible que pour le lancement officiel, il est déjà possible aujourd’hui d’essayer une multitude de titres vraiment sympas et soignés. Nous passons de titres d’arcade à des jeux d’aventure, des plates-formes et des énigmes, mais bien sûr, la variété ne devrait croître que lorsque le service sera opérationnel. Déjà plusieurs grands éditeurs tels que Capcom et Konami ont choisi de rejoindre cette nouvelle expérience d’Apple, déjà entreprise par d’autres sociétés sur consoles et PC, mais qui pourrait indéniablement apporter une petite révolution dans le secteur des jeux sur mobile, notamment grâce à des jeux exclusifs à Arcade.

Parmi les titres que nous avons testés, nous trouvons Oceanhorn 2, Frogger, Exit The Gungeon, Sayonara Wild Hearts et bien d’autres. Tous les titres au un potentiel remarquable grâce à une réalisation résolument réussie en termes de graphisme. Il est inévitable que certains petits défauts dans l’optimisation de certains titres soient plus visibles pour les appareils plus anciens, mais il s’agit évidemment d’un petit péché de jeunesse qui sera certainement corrigé au cours des premières semaines de lancement. Face à ces premières heures de test, l’expérience est décidément intéressante et bien construite, mais c’est désormais aux développeurs que reviendra la tâche d’apporter de nouveaux titres, et ainsi participer à la croissance de cette plate-forme en raison du coût réduit et de l’exclusivité des titres.

Si les jeux déjà disponibles sont vraiment sympas, on est encore loin des gros titres qui feront le succès de la plate-forme. Apple va devoir faire ce qu’il faut pour attirer du monde. Laissons le temps au temps…

Nombreux sont les jeux dédiés aux bambins, laissant les parents dans une certaine zénitude. Ils n’auront pas à craindre des pubs ou des achats in-app. Il leur appartiendra juste de fixer des limites de temps de jeux pour éviter la surdose d’écran. Heureusement, il y a la fonction Temps d’écran qui leur permet de contrôler davantage le temps que passent leurs enfants devant l’écran.

Êtes-vous prêt à essayer les nombreux nouveaux jeux ? Pensez-vous devenir un abonné fidèle ? Partagez votre avis sur Apple Arcade dans les commentaires.