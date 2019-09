Après Marques Brownlee, c’est à iJustine a qui l’on doit les nouveaux Unboxing des iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max.

iJusitne a également opté pour le nouvelle “vert nuit” dans le cas des 11 Pro et Pro Max. Dans le cas du 11 LCD, elle a craqué sur la couleur “mauve”. Comme toujours, elle présente ses nouveaux iPhone avec enthousiasme, à l’américaine ! Un plus loin dans sa vidéo, iJustine propose un test photo et vidéo. Cela permet de se faire une première idée sur les améliorations apportées, sur le mode nuit et la longue exposition, ou encore le mode portrait compatible avec les animaux.

Vous verrez que certains rendus sont assez bluffants. Apple a réellement amélioré la partie photo et vidéo. Il faut dire que l’iPhone est le smartphone le plus utilisé en tant que photophone. Les professionnels, comme les amateurs, risquent d’y trouver leur compte.