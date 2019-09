Le célèbre YouTubeur Marques Brownlee vient tout juste de publier la première vidéo de déballage des iPhone 11 et 11 Pro Max.

Dans cette nouvelle vidéo, Marques présente le modèle vert nuit de l’iPhone 11 Pro Max et l’iPhone 11 vert (plus clair). Dans la boîte du premier, on trouve un chargeur USB-C de 18W, et seulement de 5W en USB pour le modèle LCD.

On remarque également qu’Apple ne couvre plus l’ensemble de l’iPhone avec le film de protection mais seulement la face avant. Ce changement est probablement lié au fait que la firme réduit son utilisation de plastique et papier pour ses packagings dans un souci d’écologie.

Ces deux nouveaux coloris sont vraiment jolis !

Vous aurez également remarqué que la boîte de l’iPhone 11 Pro Max est noire, alors que celle de l’iPhone 11 est blanche. Cette vidéo confirme donc ce qui a été dit hier à ce sujet.

À l’intérieur, on retrouve, en plus chargeur de 18 ou 5W, les écouteurs EarPods Lightning, le câble USB-C (11 Pro/Max) ou Lightning (11 LCD), et les petits manuels. Pas de surprise particulière.

Rappelons que ces nouveaux iPhone seront officiellement dans le commerce à compter du 20 septembre. C’est également à cette date qu’auront lieu les premières livraisons. Bien sûr, il y aura quelques chanceux qui se feront livrés le 19 septembre…comme chaque année.