Grâce à la bêta d’iOS 13 installée sur ses appareils, un utilisateur a pu retrouver son iPad grâce à la nouvelle application “Localiser”. Elle est en effet capable de retrouver un appareil même sans connexion Internet active.

Robby avait perdu son iPad Wi-Fi à l’aéroport international de Los Angeles. Il pensait avoir perdu son iPad pour toujours, car l’appareil n’avait aucune connexion de données et n’était connecté à aucun réseau Wi-Fi. Heureusement, l’application Localiser sous iOS 13 fonctionne différemment.

Robby avait complètement oublié qu’iOS 13 bêta était capable de retrouver un appareil même sans connexion. Il a donc été surpris de remettre la main dessus le lendemain matin grâce à deux notifications reçus sur son iPhone l’avertissant que son iPad avait été “retrouvé”par d’autres appareils à l’aéroport de Los Angeles.

De retour à l’aéroport, l’utilisateur a pu récupérer son iPad grâce à l’aide du personnel de l’aéroport.

Avec iOS 13, lorsque vous perdez un périphérique Apple, il transmettra une clé publique cryptée pouvant être détectée par tout autre périphérique Apple appartenant à quiconque. En pratique, si un voleur vole votre iPad et le déconnecte d’Internet, la tablette envoie une clé publique via Bluetooth. À ce stade, l’iPhone d’une personne proche du voleur, sans aucune interaction de la part du propriétaire, détecte le signal, vérifie la position et chiffre ces données à l’aide de la clé publique extraite de l’iPad. La clé publique ne contient aucune information d’identification et, étant donné qu’elle est mise à jour fréquemment, l’iPhone de l’utilisateur inconnu ne peut pas connaître les positions précédentes de votre iPad. À ce stade, l’iPhone de l’utilisateur inconnu charge deux éléments sur les serveurs Apple : l’emplacement crypté et un hachage de la clé publique de l’iPad, qui servira d’identifiant. Comme Apple ne possède pas de clé privée, elle ne pourra jamais décoder la position qui sera visible uniquement par le propriétaire de l’appareil perdu ou volé.

En revanche, le propriétaire légitime connaîtra l’emplacement exact de l’iPad. Le seul chose est que Bluetooth doit être activé pour que cela fonctionne.