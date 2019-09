Apple Arcade sera officiellement lancé à la fin de cette semaine, soit en même temps que la sortie publique d’iOS 13 le 19 septembre. En attendant, les premiers avis sur Apple Arcade sont déjà en ligne et extrêmement positifs.

The Verge décrit le catalogue de lancement initial comme un mélange de titres de maisons de développeurs bien connues et de développeurs indépendants, un mélange “étonnamment excellent”, bien meilleur que celui présenté à la keynote la semaine dernière.

Même Gizmodo a plusieurs louanges pour Apple Arcade, mais il a souligné que l’expérience sur l’iPad n’est pas si excitante, en raison de la taille de l’appareil. En fait, la plupart des titres exploitent l’appareil lui-même comme une manette de jeu virtuelle, un système qui fonctionne bien sur l’iPhone, mais c’est beaucoup plus inconfortable sur l’iPad. Bien entendu, le moyen le plus simple de résoudre ce problème consiste à utiliser un contrôleur Xbox ou Playstation pour Apple Arcade, qui sera pris en charge par iOS 13 et iPadOS 13.

Mashable a plutôt révélé certains des jeux testés sur Apple Arcade, tels que Where Cards Fall, Skate City, Shinsekai Into The Depths, Overland, Sneaky Sasquatch, Spek et bien d’autres.

CNET loue certains des premiers jeux disponibles sur Arcade, notamment “Where Cards Fall”, qui utilise des piles de cartes à jouer pour résoudre des énigmes, et “Overland”, qui fonctionne comme un jeu de stratégie de table miniature sur une carte.

MobileSyrup décrit le jeu “Sneaky Sasquatch” comme un titre qui pourrait potentiellement “devenir le passage des animaux pour les jeux mobiles”.

Enfin, Lifewire décrit l’expérience utilisateur générale du nouveau service :

« Chaque fois que vous chargez une partie, l’écran d’accueil blanc et orange d’Arcade vous accueille et vous vous connectez ensuite au Game Center d’Apple, qui apparaît pour gérer les statistiques du joueur. Par la suite, cependant, aucune expérience de jeu ne vous a rappelé que vous utilisiez le service Apple Arcade. »

Il reste à déterminer quels jeux seront disponibles via Apple Arcade le jour du lancement. Cependant, de nombreux critiques semblent satisfaits de la collection de titres, ainsi que du coût de l’abonnement de seulement 4,99 € par mois.