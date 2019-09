Voici quelques applications gratuites que les fans de football doivent télécharger pour ne rien manquer de l’actualité. Entre celles permettant de suivre des matches en live, d’autres offrant aux utilisateurs la possibilité de commenter les matchs, ou celles plus informatives, chacun devrait trouver ce qu’il cherche.

Onefootball

Cette application permet de suivre l’évolution des scores des matchs en live des compétitions de football. Il est également possible de regarder certains matchs en direct. Onefootball permet aussi à ses utilisateurs de sélectionner l’actualité de leurs équipes fétiches et de recevoir des alertes.

L’Équipe

L’Équipe propose un panel très complet des matchs en direct, de résultats, et de vidéos, dans lequel le football est particulièrement mis à l’honneur. Ce site de référence donne aussi accès à des analyses sur l’actualité (du sport comme de l’e-sport) et les rumeurs, mais certains articles sont payants.

LiveScore

L’application permet de suivre des matchs de différents sports en direct. Pour le football, de nombreuses ligues mondiales sont proposées, y compris des ligues semi-professionnelles. C’est donc un outil efficace pour regarder des matchs de petites villes ou des matchs internationaux qu’on ne trouve pas forcément sur d’autres applications.

FIFA

Outre fournir des informations sur le résumé et les scores en direct des matchs de 197 championnats nationaux ou internationaux, l’application mobile officielle de la FIFA est très utile pour avoir accès aux dernières informations fiables : des vidéos, des photos, des interviews ou des reportages exclusifs. Elle permet aux utilisateurs de recevoir des notifications sur leurs équipes préférées. C’est aussi le site de référence en période de Coupe du monde de football.

NetBet

NetBet est une plateforme de paris sportifs en ligne. Les utilisateurs peuvent parier en direct sur le score dans de nombreux sports, notamment le football. Ainsi, le site couvre les paris des résultats de Ligue 1 Conforama, Dominos Ligue 2, ou des matchs de ligues étrangères, comme la Liga Santander, la Bundesligua, la Serie A ou la Premier League.

Benchr

Cette application offre la possibilité de commenter en direct les matchs via un système de second écran. Ainsi, sur Benchr, les utilisateurs notent des buts ou comparent leurs analyses, donnent leur composition d’équipes types… Il est également possible d’établir des pronostics et de gagner des points si ceux-ci s’avèrent exacts.

Forza Football

Forza Football est à mi-chemin entre Onefootball pour suivre l’évolution des matchs en direct, les résultats ou regarder des vidéos (ainsi que des notifications à propos des équipes préférées) et Benchr pour la possibilité qu’offre l’application de donner son avis sur les matchs ou ses protagonistes.

Krank Club

Krank Club permet aux fans de sport de trouver d’autres sportifs près de l’endroit où ils se trouvent ou des joueurs pour compléter un match, notamment en cas de désistement de dernière minute. Les footballeurs qui ne veulent plus dépendre d’amis à motiver pour organiser des matchs utilisent donc cette application.

Les applications permettant de s’informer ou de vivre un match de football en live sont nombreuses. Mais il en existe d’autres pour rencontrer d’autres fans et même pratiquer ce sport ensemble. Ainsi, vous pourrez retrouver également sur le blog de Super Football Club les meilleurs lieux où voir les matchs en direct, dans des lieux publics ou chez des particuliers.