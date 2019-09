Apple a officialisé la réouverture du plus emblématique de ses Apple Store : le Fifth Avenue de New York rouvrira le 20 septembre, à l’occasion du lancement des nouveaux iPhone 11. Un nouvel Apple Store sera également ouvert au Mexique.

Le store Fifth Avenue a demandé environ deux ans de travaux de rénovation. Désormais, la boutique dispose de fenêtres coloré qui rappellent l’ancien logo Apple.

Le 27 septembre, Apple ouvrira également un nouveau magasin Antara au Mexique, situé dans le quartier de Polanco à Mexico. C’est la deuxième boutique du pays.

Plus précisément, le store Antara est situé dans l’Antara Fashion Hall, l’un des plus grands centres commerciaux de la ville.