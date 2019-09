La semaine dernière, Apple a confirmé que le service Apple TV+ serait officiellement lancé dans plus de 100 pays le 1er novembre. Suite à cette annonce, le premier contenu original d’Apple TV+ a été projeté ce week-end au Tribeca TV Festival.

La série “Dickinson” a fait ses débuts au Tribeca TV Festival avec les stars Hailee Steinfeld et Jane Krakowski, ainsi que la scénariste Alena Smith, pour discuter du projet. C’est un drame d’époque qui se penche sur la vie de la poète Emily Dickinson, mais avec une touche moderne.

Steinfeld a déclaré que l’émission “reflétait vraiment” tout ce qui concernait la vie et la poésie de Dickinson. Alena Smith a expliqué que la série avait une “conscience moderne emprisonnée dans une ère pré-moderne”. Steinfeld a également déclaré qu’elle a créé une nouvelle chanson “Afterlife” dans la série, en plus d’avoir travaillé en étroite collaboration avec Apple et Apple Music. Il est très probable que la synergie entre Apple Music et Apple TV+ sera souvent vue avec d’autres séries Apple TV.

Après la première de l’épisode pilote au Tribeca TV Festival, les vedettes de “Dickinson” ont loué l’engagement financier d’Apple à l’égard de la série : « Ils ont clairement investi beaucoup d’argent et je pense que cela se voit incroyablement à l’écran », a déclaré Jane Krakowski.

Une grande partie de la réaction à “Dickinson” sur les médias sociaux a été positive. TV+ sera lancée avec huit programmes, dont “The Morning Show” et “Dickinson” et sera proposée au prix de 4,99 € par mois.