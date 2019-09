Michael Warren est l’auteur de ce nouveau et fascinant jeu pour iPhone et iPad intitulé “Le ciel de veuf“, un jeu dans lequel vous accompagnerez père et fils dans un voyage passionnant.

Le ciel de veuf (Widower’s Sky) est un jeu de survie qui met en scène une famille malchanceuse. Le téléchargement nécessite 2,4 Go, mais l’auteur tient à préciser que le jeu est compatible à partir de l’iPhone 6 et de l’iPad 2. Il n’est actuellement disponible qu’en anglais et a été classé comme idéal à partir de 9 ans.

Ce nouveau titre vous propulsera dans un pays mystérieux dans lequel un père et un fils devront faire face à un voyage décourageant entre bâtiments impressionnants et anciens portails. Le père de famille devra s’occuper de son fils en essayant de le garder nourri et reposé. L’aventure apparaît comme un roman, dont les protagonistes devront traverser l’avenir en écoutant le passé, jusqu’à ce que les deux chronologies se rejoignent et que l’histoire atteigne son apogée.

Parmi les principales caractéristiques, nous remarquons immédiatement de magnifiques paysages à explorer, une bande son engageante et touchante qui réagit à vos progressions, une faune docile et diabolique, une histoire racontée à travers la narration, un casse-tête de survie avec un mélange d’ennemis des voitures à la faune. L’application offre de superbes graphismes et tout est compatible avec les contrôleurs MFi.

Le ciel de veuf est disponible sur l’App Store au prix de 5,49 €.