Mardi dernier, Apple a tenu sa keynote au cours de laquelle la firme a dévoilé plusieurs nouveaux produits, y compris les nouveaux iPhone 11. Apple a commencé l’événement avec une vidéo de présentation intitulée “Wonderful Tools”, une vidéo fantastique à ne pas manquer pour ceux qui veulent retracer l’histoire d’Apple !

La vidéo en question est pratiquement un voyage de deux minutes à travers les produits les plus emblématiques d’Apple dans un monde animé qui se transforme lentement d’un produit à l’autre. Cela commence avec le Macintosh 128K d’origine, avant d’afficher lentement tous les principaux produits Apple, y compris la molette cliquable de l’iPod, le bouton Accueil de l’iPhone, le Touch ID, l’iMac et bien d’autres.

La vidéo est jouée sur le son “Flirting With June” de Les Gordon, une chanson appropriée pour faire “un fantastique voyage à travers le matériel, les logiciels et les services”. Cupertino termine la vidéo avec la légende : « Donnez aux gens de merveilleux outils et ils feront des choses merveilleuses. »

Si vous ne l’avez pas encore vu, nous vous conseillons de la regarder parce qu’elle le mérite.