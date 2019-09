L’arrivée des nouveaux iPhone 11 Pro et 11 Pro Max signe la fin de 3D Touch, au profit d’Haptic Touch, dédié aux actions rapides.

Si vous avez apprécié 3D Touch depuis l’iPhone 6s, il va falloir vous faire à l’idée que c’est Haptic Touch qui prend le relais. La différence entre les deux technologies se fera sentir par les habitués au 3D Touch. Plutôt que d’exercer une pression sur l’écran, Haptic Touch demande une simple pression prolongée sur une icône par exemple. Le résultat reste le même et donne toujours accès aux raccourcis et actions rapides. En revanche, le retour par vibration ne sera pas aussi flagrant qu’avec 3D Touch, doté de trois niveau de pression. Le retour fourni par Haptic Touch est assez satisfaisant sous les doigts car l’appareil simule une impulsion et ne reste pas impassible.

Pour rappel, Haptic Touch a fait ses débuts l’année dernière sur l’iPhone XR et fait désormais partie de la gamme complète des iPhone.

Reste à savoir ce que compte faire Apple quant à Force Touch sur l’Apple Watch. Pour l’heure, cette technologie est toujours proposée, même sur la nouvelle Series 5 présentée hier.