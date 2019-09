Après la partie matérielle vient la partie logicielle avec iOS 13 et watchOS 6, iOS 13.1 et iPadOS 13.

Apple a enfin annoncé les dates des versions finales de chaque firmware. Ainsi, iOS 13 et watchOS 6 sortiront le 19 septembre, et le 30 septembre pour iOS 13.1 et iPadOS 13.

Rappelons que iOS 13 est compatible à partir de l’iPhone 6s. Quant à iPadOS 13, vous pourrez l’installer à partir de l’iPad Air 2, iPad 5e gen, et iPad mini 4.

Pour watchOS 6, la version finale sera proposée pour les modèles à partir de l’Apple Watch Series 3 et 4. Mais bonne nouvelle, les Series 1 et 2 auront droit à des améliorations logicielles dans le courant de l’automne.