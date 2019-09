Facebook a publié un article expliquant comment son app iOS sera affectée par les nouvelles autorisations de localisation et les restrictions intégrées à iOS 13.

Facebook avertit les utilisateurs que, après la mise à niveau vers iOS 13, ils peuvent se retrouver avec de nouvelles notifications lorsqu’ils ouvrent l’application Facebook ou d’autres applications utilisant des fonctions similaires.

Dans un article publié sur le blog officiel de Facebook, intitulé ” Comprendre les mises à jour des paramètres de localisation de votre appareil “, le directeur technique de la société Paul McDonald a expliqué les différentes technologies permettant de localiser l’application pour iPhone.

Selon McDonald, les services de localisation existants vous permettent d’utiliser des fonctionnalités populaires telles que les enregistrements, “Trouver du Wi-Fi” et “Amis à proximité”, en protégeant toutes vos données. La technologie de localisation améliore également le ciblage des annonces et les alertes personnalisées.

Avec les nouvelles protections de suivi de localisation intégrées dans iOS 13, les utilisateurs recevront plus d’informations sur l’utilisation par une application des données de localisation actives et des informations collectées lors des opérations en arrière-plan. Tout cela pourrait entraîner de nombreuses notifications lors de l’ouverture de l’application.

Comme l’a noté McDonald’s, iOS offre actuellement aux utilisateurs la possibilité de permettre aux applications d’accéder à des informations de localisation précises entre “Toujours”, “Lors de l’utilisation de l’application” ou “Jamais”. Lorsque iOS 13 sera disponible, une nouvelle option “Autoriser une fois” sera ajoutée pour accorder un accès unique aux services de localisation. Lorsque l’utilisateur choisit cette option, des applications comme Facebook auront besoin de l’autorisation de l’utilisateur chaque fois qu’une demande est faite concernant les informations de localisation d’un appareil.

iOS 13 génère également des rapports détaillés indiquant quand une application utilise les services de localisation en arrière-plan, combien de fois elle a accédé à ces données et où ces informations ont été demandées, avec une représentation sur une carte. Apple demande également aux développeurs d’indiquer clairement comment et pourquoi ces informations sont utilisées.

Dans cet article, Facebook souligne son engagement en matière de confidentialité, indiquant que les utilisateurs contrôlent comment et quand les données de localisation sont partagées en gérant les paramètres du menu Services de localisation de l’application. Pour la société, iOS 13 ne fera que créer de la confusion et incitera les utilisateurs à autoriser de plus en plus certaines fonctionnalités de l’application.