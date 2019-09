À moins de 6 heures de la keynote, Apple ferme les portes de l’Apple Store en ligne, histoire d’ajouter les nouveaux produits.

En effet, nous allons découvrir ce soir les nouveaux iPhone 11, mais aussi l’Apple Watch Series 5. Il n’est pas non plus exclu qu’un nouveau MacBook Pro 16″ soit de la partie, tout comme les AirPods 3, et pourquoi pas un mini HomePod.

De nombreuses autres annonces vont être faites au niveau des firmwares pour les différents produits.

L’Apple Store en ligne sera à nouveau disponible après la keynote, mais pas les précommandes. Il faudra attendre encore quelques jours avant de pouvoir précommander votre nouvel iPhone, tout comme pour le livraison. D’après les rumeurs, les premières expéditions devraient avoir lieu autour du 20 septembre.

Rendez-vous ce soir à 19h sur iPhonote pour la conférence Apple…