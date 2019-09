À l’ombre de l’antitrust qui plane sur l’App Store, Jean-Louis Gassée, ancien responsable des produits Apple (et l’un des partisans du départ de Steve Jobs en 1985), défend Apple et explique que le magasin a créé et créera encore beaucoup d’emplois.

Gassée déclare que les personnes qui parlent de comportement anticoncurrentiel sur l’App Store ne considèrent pas le nombre d’emplois créés par Apple grâce à son magasin d’apps.

L’ancien dirigeant d’Apple fait observer que nous ne pouvons pas parler d’abus de pouvoir, pas même lorsque Apple a “volé” les idées des développeurs pour les intégrer à iOS. Pour Gasséè, nous ne devons pas ignorer le fait qu’Apple, avec son App Store, a créé des millions d’emplois dans le monde entier : « L’App Store offre aux développeurs indépendants la possibilité de créer des logiciels de distribution à faible coût pour des milliards d’appareils Apple dans le monde. »

Jean-Louis Gassée admet qu’il peut y avoir des cas d’idées “volées”, mais ajoute qu’il s’agit d’un risque qu’il convient de prendre si vous regardez les chiffres sur l’App Store : « Et tout cela n’est pas mauvais pour les utilisateurs non plus. Le fait qu’une grande entreprise ajoute des fonctionnalités empruntées à d’autres applications n’est qu’un avantage. L’ancienne application Torcia, qu’Apple a ensuite intégrée à iOS, en est un exemple ».

Apple a donc un autre défenseur de son côté concernant les accusations de comportement anticoncurrentiel sur l’App Store. Entre autres choses, il y a quelques heures à peine, Apple a modifié l’algorithme de recherche sur l’App Store pour aider les développeurs tiers.