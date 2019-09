Sphero revient sur le marché avec une nouvelle série d’accessoires vraiment sympas conçus pour l’apprentissage.

Le Mini Activity Kit est un complément du bien connu Stem. C’est un kit d’activités dédié aux enfants qui offre tout ce dont vous avez besoin pour commencer à programmer tout en vous amusant, en écrivant du code et en jouant. Le kit contient une sphère robotique exclusive pouvant être exploitée via l’application Sphero Mini. Cela permet aux enfants de créer leurs propres expériences de jeu avec 15 cartes d’activité offrant des instructions guidées pendant de nombreuses heures, grâce aux nombreux labyrinthes et chemins qui peuvent être composés pour faire rouler la sphère.

Pour les enfants les plus sportifs, Sphero a mis au point un nouveau kit appelé Mini Soccer. Dans ce kit, vous trouverez le célèbre mini robot Sphero avec l’apparence d’un ballon de football et de nombreux accessoires pour créer des défis sportifs amusants. Grâce à l’application pour smartphone, vous pouvez contrôler votre propre sphère pour créer des jeux d’adresse grâce aux petits obstacles contenus dans le kit.

Les kits Sphero Mini Activity Kit et Mini Soccer coûtent respectivement 79,99 € et 49,99 €. Le Sphero Mini Activity sera en vente à partir du 2 octobre et le Mini Soccer à partir du 16 septembre.