Apple a acquis les droits de distribution mondiaux de “Dads”, un documentaire réalisé par l’actrice Bryce Dallas Howard.

Le documentaire inclura les commentaires de Bryce Dallas Howard elle-même, mais également de son père, Ron Howard, et de son partenaire, Brian Grazer.

“Dads” est décrit comme “une joyeuse exploration de la paternité contemporaine”. Le documentaire offrira des anecdotes et des conseils de célébrités telles que Will Smith, Jimmy Fallon, Neil Patrick Harris, Kenan Thompson, Ken Jeong et bien d’autres, qui seront accompagnées des portraits de nombreux papas célèbres dans le monde entier.

« Si le père à l’ancienne était sévère et stoïque, le contemporain est plus vulnérable et dévalorisé. Nous écouterons les histoires d’un père qui décrit la parentalité comme “cette incroyable conscience que vous n’êtes pas la personne la plus importante au monde”. Nous allons entendre l’histoire d’un père célibataire qui, après le décès de sa femme, réfléchit à la vitesse à laquelle les enfants grandissent. Un portrait de nombreux parents immigrants dont les sacrifices ont permis à leurs enfants d’avoir une vie meilleure. Les pères peuvent être proches, distants, absents ou peu importe. Quelle que soit votre expérience, ce film vous encourage à parler à vos enfants pour devenir un meilleur parent. »

Le doc Dads sera disponible sur Apple TV plus tard cette année.