Si la présentation des nouveaux iPhone 2019 est imminente, les analystes ont déjà l’œil tourné vers les iPhone 2020.

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a publiée une nouvelle note avec les premières spéculations sur l’iPhone 2020. Selon lui, l’appareil arrivera avec des changements significatifs par rapport à ceux attendus le 10 septembre 2019.

Apple va concentrer ses efforts sur trois points principaux, en premier lieu la partie design. La société utilise l’actuel design des iPhone depuis trois ans, à partir de l’iPhone X, à l’exception du module photo carré au dos des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. L’iPhone 2020 devrait avoir donc droit à un vrai relooking. Toutefois, il est encore trop tôt pour savoir vers quelle direction se dirige les équipes d’Apple.

Le deuxième point concerne l’intégration de la 5G. Malheureusement, Apple n’intègrera la 5G sur les modèles d’iPhone de 2019, à moins d’un revirement de situation lors de la keynote. Concrètement, 2020 devrait une année riche en nouveautés avec l’arrivée du premier iPhone 5G.

Le troisième aspect abordé par Kuo concerne la caméra arrière. L’iPhone 2019 diposera d’un troisième capteur grand angle, mais l’iPhone 2020 introduira le capteur ToF (Time Of Flight). Il s’agit d’un capteur capable de capturer et de mesurer la distance entre notre smartphone et le sujet cadré.

Comme toujours, ces déclarations doivent être prises avec des pincettes. Cependant, la fiabilité habituelle de Kuo nous permet d’être serein quant aux nouveautés de l’iPhone de l’année prochaine.

Rappelons que la keynote Apple se tiendra ce mardi 10 septembre. Le coup d’envoi de la conférence sera donné à 19h, heure française. Rendez-vous sur iPhonote pour découvrir toutes les nouveautés à nos côtés.