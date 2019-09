Une des surprises du prochain événement d’Apple qui se tiendra le 10 septembre sera l’Apple Tag. Il s’agit d’un petit accessoire de style Tile qui, une fois connecté à un objet, vous permettra de le retrouver à l’aide de l’application Localiser sur iPhone. Au vu de cette présentation, la société Tile tient à rappeler son existence.

Ces jours-ci, Tile a commencé à envoyer des écouteurs Bose à d’importants médias américains, tels que Bloomberg, qui intègrent les technologies propres de la société pour rechercher l’objet en cas de vol ou de perte. Outre les écouteurs, Tile a également inclus une invitation à “ne pas être oublié”.

Ces dernières années, Tile a été le leader incontesté du marché des dispositifs de suivi en matière de connexion à des objets importants ou précieux, au point de collaborer avec des marques telles que Bose et Skullcandy pour aider les utilisateurs à trouver leurs produits à tout moment.

Cependant, l’arrivée d’Apple sur ce marché pourrait changer la donne et éclipser Tile. L’idée d’Apple est celle d’un petit accessoire Bluetooth LE, d’une puce NFC, d’un haut-parleur pour faciliter la localisation et d’une version plus petite d’iOS. L’association avec le compte iCloud d’un utilisateur se fera par proximité, tout comme les AirPods. La puce NFC peut être utilisée lorsqu’un Apple Tag est trouvée afin que l’utilisateur puisse la scanner en la touchant avec son téléphone pour obtenir des informations et aider à contacter le propriétaire.

Les utilisateurs seront avertis lorsque l’objet sur lequel l’Apple Tag est attachée s’éloigne trop de l’iPhone. Avec l’application Where it is, il sera également possible d’afficher sa position ou d’activer l’émission d’un son acoustique afin de localiser facilement l’objet perdu.

En activant le mode perdu, un autre utilisateur d’iPhone qui trouve l’objet perdu, sera en mesure d’afficher les informations de contact du propriétaire pour le contacter par téléphone ou par SMS. Lorsqu’un inconnu rencontre un objet perdu, le propriétaire reçoit une notification sur l’iPhone. Toutes les fonctionnalités ont déjà été révélées en partie par iOS 13 bêta.

Avec plus d’un milliard d’appareils Apple actifs, des centaines de millions d’utilisateurs pourront immédiatement retrouver des objets sans problèmes dès le lancement du concurrent de Tile. L’énorme base d’appareils Apple offrira un réseau de crowdsourcing beaucoup plus puissant pour permettre aux utilisateurs de retrouver des objets perdus via le suivi Bluetooth par rapport à ce que fait Tile, qui prévient uniquement les utilisateurs lorsque l’objet est hors de portée.

Dans le cadeau envoyé à Bloomberg et à d’autres grands médias américains, Tile a joint une note dans laquelle la société explique qu’elle étend ses activités : « Que vous alliez à Cupertino ou que vous viviez la dernière aventure de l’été, ne nous oubliez pas mardi. »