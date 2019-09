L’Apple Marunouchi à Tokyo est le plus grand magasin Apple au Japon lequel ouvrira ses portes le 7 septembre prochain.

Ce nouvel Apple Store se dote d’un nouveau design, de nouvelles sessions Today at Apple, ainsi que deux étages de produits et d’accessoire. Il est situé non loin de la gare de Tokyo. C’est au cours de la nuit qu’Apple a levé le voile sur la devanture de la boutique ,laissant enfin les passants apprécier sa dernière réalisation.

« L’Apple Marunouchi portera le flambeau en revigorant le centre de Tokyo en tant que lieu de la créativité moderne d’Apple. Les portes du magasin ouvrent sur le forum Today at Apple et le mur vidéo remplissant un atrium à plusieurs niveaux. Un rideau naturel bambous enracinées dans des bacs à fleurs arrondis personnalisés enveloppe les deux côtés du magasin donnant sur la rue, en regardant à travers le deuxième étage. »

Pour cette boutique, Apple a créé un design unique qui colle parfaitement au style de Tokyo. Elle se dote également d’un nouveau système de fenêtre créé à partir d’aluminium spécialement moulé pour obtenir des angles arrondis en trois dimensions.

Apple va y organiser une série intitulée Tokyo Creative Guild. Il s’agit d’une douzaine de sessions animées par des artistes locaux jusqu’à la fin du mois de septembre. Elles porteront sur des sujets tels que le pop art, la fabrication de costumes et même l’art de courir.

Deirdre O’Brien, Apple’s SVP Retail+People, a commenté le magasin :

« L’ouverture de Apple Marunouchi marque un moment important dans la longue relation entre Apple et le Japon. Marunouchi a une énergie incroyable et nos équipes ont hâte d’accueillir les clients dans notre plus grand magasin au Japon pour la première fois samedi. »

L’Apple Marunouchi est le 508ème magasin Apple dans le monde et le 9ème au Japon. Plus de 130 membres de l’équipe parlant 15 langues à la fois travailleront sur le site. Plus de 80 millions de clients ont visité les magasins Apple à travers le pays depuis 2003.