Apple continue d’étendre son image au Japon en ouvrant le 7 septembre prochain son 5ème Apple Store à Tokyo. Ce sera aussi le 9ème du pays : l’Apple Store Marunouchi.

Pour cette nouvelle boutique, Apple opte pour une façade au design unique. Il aura fallu plus de 2 ans de planification, de conception et de construction pour arriver à ce résultat. Depuis début août, le logo d’Apple illumine d’ailleurs les rues de Marunouchi. La façade arbore des graphiques sur le thème Transit. Les fenêtres sont couvertes par des lignes colorées tressées pour former des caractères japonais stylisés (の 内). Deirdre O’Brien a indiqué sur Instagram que le nouveau magasin serait le plus important d’Apple au Japon.

Cliquer pour agrandir (Photos Ken/@AirCanada330)

Apple organisera des sessions créatives dans le cadre des Today at Apple. Une collection de sessions intitulée « Tokyo Creative Guild » mettra en vedette plusieurs artistes locaux et les personnes qui les ont inspirés.

L’ouverture de Apple Store Marunouchi est prévue pour le 7 septembre à 10h, heure locale. Si vous êtes dans le coin, n’hésitez pas à nous envoyer vos clichés à contact (@) iphonote.com.