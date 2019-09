Le nouveau jeu pour iPhone et iPad ” One-Punch Man: Road to Hero ” arrive sur l’App Store, un jeu de rôle très attendu. Il devrait ravir non seulement les fans du célèbre personnage d’animation, mais également les amoureux du genre.

Il s’agit du nouveau jeu proposé par les auteurs de Oasis Games. Concernant le téléchargement, un peu moins de 800 Mo sont requis, il est compatible avec l’iPhone et l’iPad, requiert iOS 9.0 ou une version ultérieure.

« Les monstres deviennent de plus en plus puissants, et les héros s’apprêtent à se lancer au combat ! Rassemblez-vous vite, l’olifant a été soufflé pour annoncer l’approche du combat contre les monstres ! Êtes-vous prêt à défendre la ville ? »

Le joueur formera une équipe de héros avec un choix de personnages parmi la distribution bien connue, qui aura pour tâche de vaincre les personnages pervers de la série du même nom. Les combats se dérouleront indépendamment, mais le joueur aura toujours la possibilité d’utiliser manuellement toute compétence liée au personnage.

Plusieurs modes de jeu, une carte conçue à partir du scénario d’origine et possibilité de se déplacer dans la ville. Vous devrez combattre des monstres et bien plus encore. Montrez votre force surhumaine face aux autres joueurs de l’Arène de Zeniru.

One-Punch Man: Road to Hero est disponible gratuitement sur l’App Store.