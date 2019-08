Les nouveaux iPhone 11 seront officiellement présentés le 10 septembre, mais quand sera-t-il possible de les acheter ?

En regardant dans notre rétroviseur, et en tenant compte des prédictions de MacRumors, les iPhone Pro, iPhone Pro Max et iPhone 11 seront disponibles en précommande à partir du 13 septembre. Les précommandes devraient également être lancées au même moment en France.

Quant à la sortie officielle dans le commerce, elle devrait avoir lieu est la semaine suivante, le vendredi 20 septembre. Et normalement, les trois iPhone 11 devraient sortir le même jour. Pour rappel, l’iPhone XR 2018 était disponible plus tard que les iPhone XS et XS Max. Cette année, il n’y aura pas de décalage.

Rendez-vous le 10 septembre pour la keynote Apple, dès 19h sur iPhonote.com.