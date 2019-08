Le 10 septembre se tiendra la conférence Apple consacrée aux innovations matérielles de la société. Pour cet événement, Apple a choisi un logo coloré et la phrase “By innovation only”, mais quels produits seront vraiment révélés ?

iPhone 2019

Déjà, on peut être sûr à 100% que de nouveaux iPhone seront officialisés. Cela ne fait aucun doute. Trois modèles sont attendus : iPhone Pro et iPhone Pro Max, équipés d’un écran OLED. Et il devrait y avoir un iPhone 11 doté d’un écran LCD, qui remplacera l’actuel iPhone XR.

Les deux modèles OLED auront droit à une triple caméra au dos, et deux pour le modèle LCD. D’un point de vue du design, aucun changement n’est attendu, si ce n’est la forme du module photo qui sera carré plutôt qu’en forme de pilule.

Selon les rumeurs, un système de charge sans fil inversé devrait être l’une des principales nouveautés. Cela permettra de recharger les AirPods Qi en plaçant le boîtier de charge à l’arrière des nouveaux iPhone Pro. Des améliorations sont aussi envisagées pour Face ID. Évidemment, les nouveaux iPhone 11 intégreront le processeur A13. En revanche, il n’est pas encore question de 5G.

Le logo principal indique que les iPhones, peut-être uniquement le modèle LCD, seront disponibles dans de nouvelles couleurs.

Apple Watch Series 5

L’Apple Watch Series 5 pourrait sérieusement être présenter le 10 septembre. Aucune nouveauté esthétique n’est attendue, à l’exception des possibles finitions en céramique et titane.

Apple Tag

Apple pourrait présenter un petit appareil permettant de retrouver un objet perdu. Un fois lié à son compte iCloud, l’utilisateur serait alors en mesure de retrouver son objet. Avant cela, il recevra des notifications lorsque l’appareil s’éloigne trop de la balise, évitant ainsi son oubli. À partir de l’application, il sera possible de définir des positions spécifiques à ignorer, de sorte que l’objet puisse être laissé dans ces positions sans que l’utilisateur en soit averti. La position d’un tag peut être partagée avec les amis et la famille. Les utilisateurs pourront stocker leurs informations de contact dans la balise. Ces informations peuvent être lues par n’importe quel appareil Apple lorsque le Tag est mis en “mode perdu” par son propriétaire. De cette façon, il sera plus facile pour ceux qui trouvent un objet de contacter le propriétaire légitime.

iPad & Mac

Pour les nouveaux iPad et Mac, il y a très peu de chance qu’Apple annonce la moindre nouveauté. En revanche, Apple pourrait présenter la prochaine génération d’iPad et Mac lors d’un autre évènement en octobre. Pour l’heure, nous savons qu’Apple travaille sur un MacBook Pro de 16 pouces pour remplacer le 15″. Il aura la même taille au niveau du châssis, mais avec des bords plus fins autour de l’écran.

Apple devrait également lancer le Mac Pro déjà annoncé plus tard cette année, avec le nouveau Display Pro.

AirPods 3

Quant aux nouveaux AirPods, mieux vaut rien envisager à cette keynote. Les rumeurs parlent plutôt de 2020. En terme de nouveautés, une plus grande résistance à l’eau est attendue, ainsi qu’une suppression active du bruit. Il peut également y avoir de petits changements cosmétiques.

Logiciels

Apple officialisera les dates de lancement d’iOS 13, tvOS 13, macOS Catalina et watchOS 6. Les différentes mises à jour devraient être disponibles en version finale au plus tard le 30 septembre.

Pendant l’événement, de nouveaux détails seront également fournis sur Apple Arcade et Apple TV+, des services qui seront lancés en novembre.