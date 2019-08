Apple a démarré une nouvelle collaboration avec l’opérateur virtuel australien Macquarie Telecom afin de proposer un iPhone, un iPad et des applications spécifiques aux petites et moyennes entreprises.

Bien que n’étant pas le premier MVNO australien à collaborer avec Apple, Macquarie envisage de se tourner vers les PME avec une offre d’applications iOS spécialement conçues pour elles et facilement disponibles. Dans le cadre de cet accord, la société n’utilisera que du matériel Apple, tel que des iPhone et des iPad.

« Cette offre aidera les petites et moyennes entreprises australiennes à faire l’expérience de la puissance et de la valeur d’Apple », a déclaré Luke Clifton, directeur de Macquarie Telecom. « Nous soutenons les meilleurs appareils pour les entreprises ainsi que des applications natives qui permettront à nos clients de devenir plus productifs, même à partir d’un appareil mobile, et de résoudre les problèmes ».

Initialement, la nouvelle initiative de Macquarie se concentrera sur les produits Apple et les applications d’entreprise, avec des extensions ultérieures qui offriront un programme d’enregistrement de périphérique intégré à Apple Business Manager.

Annoncé en 2018, Apple Business Manager est une extension de la plate-forme de gestion des appareils mobiles d’Apple. Elle prend en charge le programme d’inscription de périphériques (DEP) et le programme d’achat en volume (VPP). Cette technologie permet aux équipes informatiques d’automatiser les déploiements de périphériques entre divers employés, d’acheter et de distribuer du contenu, de déléguer des privilèges d’administration au sein d’un réseau, de superviser et d’automatiser les configurations de périphériques et plus encore, à partir d’une seule interface Web.