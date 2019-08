Netflix teste une nouvelle fonctionnalité sur iOS appelée « Collections » qui met en valeur le contenu édité par de vraies personnes.

Elle sera très différente de la plupart des fonctions actuelles qui présentent les « contenus » recommandés. En effet, ces dernières reposent principalement sur des algorithmes d’intelligence artificielle pour recommander des films ou des séries TV basés nos goûts.

TechCrunch explique que la section « Collections » contiendra des films et des séries TV organisés par des « experts de l’équipe de création de la société ». Ils se baseront sur des éléments tels que le genre, le scénario et les personnages. Si vous êtes intéressés par l’une des collections, il suffit d’appuyer sur le bouton “Suivre” afin d’être tenu au courant des nouveaux ajouts aux collections.

Jeff Higgins a identifié cette fonctionnalité sur Twitter pour la première fois. Netflix a depuis confirmé qu’il s’agissait d’une fonctionnalité actuellement en test sur iOS. Pour l’heure, on ne sait pas encore quand elle sera mise à la disposition de tous les utilisateurs.

Here’s a look at the smooth transitions in the new Netflix Collections 👇 pic.twitter.com/5xPYRheCqn

— Jeff Higgins Likes Umbrella Beach Drinks (@ItsJeffHiggins) August 23, 2019