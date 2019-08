La marque néerlandaise ZENS a présenté un nouveau chargeur de batterie sans fil qui ne regrettera probablement pas le défunt AirPower d’Apple.

Le Liberty est un tapis de chargement sans fil fabriqué par ZENS capable de charger deux appareils simultanément. Tout comme Apple souhaitait utiliser son AirPower, cet appareil peut activer le chargement à partir de n’importe où sur sa surface. Cela signifie que l’utilisateur n’a pas à s’inquiéter du positionnement correct de l’iPhone ou du boîtier des AirPods.

Le résultat a été obtenu grâce à l’ajout de 16 bobines superposées, qui permettent de recharger deux appareils quelle que soit leur position sur le tapis.

Le ZENS Liberty pourra charger n’importe quel appareil compatible avec la technologie Qi, avec les 16 bobines fournissant une puissance totale de 30W, tandis qu’avec le port USB 2.4A intégré, il sera possible de charger un appareil supplémentaire via un câble. Conçu en aluminium de haute qualité, le tapis sera alimenté par un adaptateur secteur de 45 W qui se connecte via un port USB-C.

Les autres tapis de chargement sans fil proposés à ce jour ont moins de bobines. Les appareils doivent donc être placés à des points spécifiques pour pouvoir commencer à charger.

Le ZENS Liberty est donc l’alternative la plus proche à l’AirPower d’Apple jamais vue à ce jour et avec cet accessoire, il sera possible de recharger tous les appareils Qi, tels que l’iPhone, l’Apple Watch et les AirPods. De toute évidence, le tapis ZENS n’aura pas le même niveau d’intégration logicielle fourni par l’AirPower avec les appareils Apple.

Prix et date de sortie

Ce tapis de charge sera disponible en novembre au prix de 139,99 $, avec une version en verre transparent en édition limitée à 179,99 $.

Si le prix vous paraît un peu cher, il existe le modèle précédent de Zens à 81,72 € sur Amazon.