Ceux qui n’ont jamais essayé le service Spotify Premium peuvent désormais activer un essai gratuit de trois mois. Un geste important pour encourager de plus en plus d’utilisateurs à essayer le service de musique en streaming.

Ainsi, Spotify offre aux utilisateurs plus de temps pour tester les fonctionnalités supplémentaires. Auparavant, l’essai gratuit était limité à un mois seulement. Cette nouvelle offre est disponible pour la première fois directement sur Spotify.com/fr.

L’offre couvre tous les forfaits : individuel et étudiant à partir d’aujourd’hui, famille et duo (si disponible) dans les mois à venir.

Avec Spotify Premium, vous pouvez diffuser toutes les pistes de la plateforme en streaming sans interruption commerciale, télécharger des pistes, des albums et des podcasts hors connexion, et profiter d’autres fonctionnalités telles que la liste de lecture automatique “chanson préférée”. Vous pouvez aussi utiliser le service sur n’importe quel appareil, y compris Amazon Echo, CarPlay et Android Auto.