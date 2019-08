Selon les analystes de Cowen, Apple TV+ atteindra probablement 12 millions d’abonnés d’ici la fin de 2020, pour dépasser les 21 millions l’année suivante.

Le service de streaming d’Apple devrait arriver en novembre au coût de 9,99 $ par mois. Pour ce coût, les abonnés pourront regarder du contenu original, notamment la série ” The Morning Show “, ” See ” avec Jason Momoa et le redémarrage de ” Amazing Stories ” de Steven Spielberg. Pour financer les productions, dont le coût dépasse les 6 milliards de dollars d’investissements, Apple doit garantir à un nombre suffisant d’abonnés la couverture des coûts.

Selon une note aux investisseurs de Cowen, les analystes tablent sur environ 12 millions d’abonnés pour l’année 2020, qui passeront à 21 millions d’ici 2021. Ces estimations sont bien en deçà des chiffres de Netflix et Amazon, qui ont actuellement respectivement plus de 150 millions et 100 millions d’utilisateurs, mais nous parlons de services consolidés qui existent depuis des années.

Cowen estime également un prix mensuel de 9,99 $, ce qui correspond au coût d’Apple News+ et à Amazon Prime Video de 8,99 $, mais inférieur aux abonnements standard de Netflix. Il pense également que Apple TV+ sera « relativement plus axée sur les contenus originaux qui garantiront des marges plus élevées et seront en mesure de différencier le service avec un contenu précis ».

S’appuyant sur plus de 40 émissions de télévision, séries, films et autres programmes développés par Apple, M. Cowen estime qu’au moins dix d’entre eux pourraient être diffusés au lancement, d’autres étant proposés plus tard en 2020. La liste actuelle des projets, y compris les coûts de production et de commercialisation, atteindra 2,8 milliards de dollars.