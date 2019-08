Plus que quelques semaines avant l’annonce tant attendue des nouveaux iPhone 11, qui devrait avoir lieu le 10 septembre prochain. Aujourd’hui, ChargerLAB a indiqué dans un tweet qu’Apple proposera un chargeur USB-C et un câble Lightning vers USB-C.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de cette possibilité. Il y a quelques mois, une capture d’écran montrait le nouveau câble. Mais le plus important est que, pour la première fois, l’iPhone sera alimenté par un chargeur rapide, même si le connecteur de l’appareil sera toujours Lightning.

ChargerLAB a gagné en notoriété l’année dernière après la fuite du rendu du nouveau chargeur USB-C d’Apple. Cependant, il a affirmé à tort que le chargeur était destiné aux iPhone XS et iPhone XR, alors qu’en réalité, Apple a adopté ce nouveau chargeur avec le nouvel iPad Pro.

L’iPhone 11 ne devrait pas avoir trop de modifications extérieurs, en dehors d’une possible nouvelle texture en verre opaque au dos. Bien sûr, il y aura normalement le module photo carré où seront logées les caméras. On s’attend à ce que la nouvelle caméra arrière apporte une amélioration significative à la qualité des photos par rapport à la gamme actuelle, en plus d’ajouter un objectif zoom ultra-large et des fonctionnalités intelligentes telles que le Smart Frame.

Nous attendons aussi la nouvelle puce Apple A13, une batterie plus grande, un nouveau moteur Taptic Engine, une prise en charge de la charge sans fil inversée et un système de positionnement intérieur plus précis.