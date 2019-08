Le PDG d’Apple, Tim Cook, ne devrait jamais penser à la meilleure façon d’honorer la Journée mondiale de la photographie. En fait, il lui suffit de rechercher le hashtag “Shot on iPhone” sur Twitter et de rechercher les meilleures images à republier.

Le soin apporté par Cook au choix des prises de vue ne déçoit jamais, comme en témoignent les photographies choisies à cette occasion. Cook a évidemment une raison très pratique de célébrer la Journée mondiale de la photographie. L’appareil photo de l’iPhone est considéré comme ” l’étincelle qui a transformé tout le monde en photographe “. Par conséquent, l’iPhone a également fait d’Apple l’une des sociétés les plus riches du monde.

” Happy #WorldPhotographyDay! “, a écrit Cook. ” Aujourd’hui et chaque jour, nous sommes inspirés par ce que nos clients capturent avec l’iPhone. Jetez un coup d’œil à certains de nos clichés préférés du monde entier. “

“On a recent summer road trip with my family we stopped to play on these hay bales. I caught a photo of my daughter airborne with her pigtails flying into the sky.” #shotoniPhone by Todd Lawson (IG: ToddLawsonPhoto) pic.twitter.com/6sTDX3gPw2

— Tim Cook (@tim_cook) August 19, 2019