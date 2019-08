En 2019, l’industrie de la téléphonie mobile marque son plus grand essor jamais atteint jusqu’alors. Il est inimaginable de ne pas avoir de smartphone aujourd’hui avec des performances puissantes et le dernier système d’exploitation mobile. Les téléphones ont dépassé les limites d’un simple besoin et sont considérés aujourd’hui comme un mode de vie. L’accès à Internet et à l’information en ligne est devenu une routine quotidienne, chose inimaginable il y a dix ans. Du fait de cet important essor, les casinos en ligne ont aussi pu s’incruster dans nos poches, mieux optimisés et disponible sur le bout de nos doigts.

Différence en casinos optimisés et applications

Avec le développement de la technologie mobile, et la technologie en général, l’industrie du jeu en ligne est obligée de suivre les dernières tendances et développements dans le monde. Jouer dans les casinos en ligne fiables n’a jamais été aussi facile qu’aujourd’hui. Presque chacun d’eux a une plateforme mobile, un site optimisé ou une application de casino mobile via laquelle les joueurs peuvent accéder à tous ces jeux d’argent. Fondamentalement, un site de casino en ligne optimisé sur mobile et une application de casino mobile fonctionne presque de la même façon. Mais il y a bien sûr quelques petites différences que les joueurs doivent prendre en considération.

Par exemple, lorsque vous utilisez une application de casino mobile, vous devez télécharger l’application et l’installer dans votre smartphone. L’avantage ici est qu’une fois connecté à votre compte, l’application sauvegardera votre nom d’utilisateur et mot de passe de sorte à ne plus les entrées chaque fois que vous souhaitez vous connecter pour jouer. Par contre, en acceptant et en installant ce type d’application, vous lui donnerez aussi accès à vos informations personnelles connectées comme adresse emails, compte des réseaux sociaux et autres. En plus de cela, n’importe qui ayant accès à votre smartphone pourra se connecter à votre compte de jeux et jouer avec votre argent.

La seconde option et la préférée des meilleurs casinos en ligne mobiles est l’optimisation de leur site de jeu. Afin d’accéder au casino, vous devez ouvrir votre navigateur mobile et accéder au site Web du casino. Toutes les options sont a porté du doigt, se connecter, créer un compte, afficher les promotions, jouer à des jeux et plus. Le casino n’étant pas installé dans votre téléphone, vous ne risquez donc pas que vos informations personnelles soit volées ou piratées et personne ne saura dans quel casino vous jouez ou accéder à votre compte de jeu.

Une autre différence cruciale est que tous les jeux de casino ne sont pas disponibles sur les deux plateformes. Afin de promouvoir un casino en ligne, l’opérateur est obligé d’avoir une multitude de jeux variés et divertissants. Cela n’est par contre pas possible sur les applications des casinos car il faut bien que l’application fonctionne rapidement et de ce fait, limité le nombre de jeux sur l’application. D’autre part, si vous jouez via votre navigateur mobile, vous aurez exactement accès à tous les jeux du casino les même que si vous accéder au site via votre ordinateur.

Où trouver les meilleurs casinos mobiles ?

Depuis la refonte de tous les jeux de casino avec le protocole HTML5, plusieurs casinos offrent aujourd’hui à leurs joueurs un accès à un site optimisé mobile pour iOS, Android et Blackberry. De cette façon, l’accès à vos jeux de casino préférés est illimité à tout moment !