Présent chez Apple depuis 2016, Dr. Andrew Trister travaille désormais la Fondation Bill & Melinda Gates.

Andrew est l’un des premiers à avoir participé aux projets d’Apple liés à la santé, déjà à l’époque de l’Apple Watch. Il a notamment fait des tests sur les produits Apple pour savoir s’il était possible de détecter les premiers signes de démence. L’intitulé de la recherche indique qu’il explorait : « une plate-forme pour la surveillance à distance et discrète des symptômes liés à une déficience cognitive à l’aide de plusieurs appareils intelligents grand public ».

À la Fondation Bill & Melinda Gates, Andrew Trister se concentrera sur les projets de santé numériques qui pourraient avoir un impact mondial. CNBC dit que « cela impliquera la technologie dans le tiers monde. Les smartphones occupent un nombre croissant de personnes sur ces marchés, même si la pénétration de l’iPhone est encore faible. Trister est censé être intéressé par l’utilisation de smartphones pour des consultations telles que les consultations virtuelles et des outils de diagnostic peu coûteux. »

« Nous cherchons à aider les consommateurs et les agents de santé communautaires du monde entier, car nous pensons que les smartphones jouent un rôle de plus en plus important », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple perd un expert dans son équipe Santé. En juillet, certains ont été licencié, tandis que Robin Goldstein a quitté Apple pour rejoindre Zoox. Quant à Anil Sethi, il a décidé de créer une autre startup en matière de santé en 2018.

Je ne prendrais pas cela comme une illustration de ce que les ambitions d’Apple en matière de santé s’atténuent, cependant. C’est maintenant l’aspect le plus convaincant de l’Apple Watch. Il est plus probable que, comme Apple a montré à quel point ce marché peut être important, d’autres sont impatients de s’en procurer une partie. Cela signifie qu’il y a beaucoup de concurrence pour les services de ces leaders du marché.