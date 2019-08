Avant la fin de l’année, Apple est susceptible de renouveler sa gamme d’iPad Pro. Et selon les dernières rumeurs, il n’est pas exclu qu’une triple caméra y soit intégrée comme sur les futurs iPhone.

Rappelons que les iPad Pro de 2018 ont hérité du système TrueDepth des iPhone X, iPhone XS et XS Max. Grâce à ce système, on a vu disparaître le bouton d’accueil et profiter de la reconnaissance faciale Face ID. De fait, l’idée d’une amélioration au niveau de la partie photo n’est absolument farfelue.

Selon le MacOtokara, même le futur iPad de 10,2 pouces pourrait être équipé d’une double caméra. Avec 1 ou 2 caméras en plus, cela représenterait une amélioration significative des capacités de prise de vue de l’iPad. Les utilisateurs pourraient alors utiliser la fonction Bokeh. Bien entendu, l’expérience en réalité augmentée serait également améliorée.

Si l’ajout de modules photos est possible, il n’est pas encore très clair si cela arrivera sur les iPad de 2019. D’autant plus qu’Apple a entrepris de mettre à niveau cette gamme tous les 18 mois, et non tous les 12. Et les derniers iPad Pro 12,9″ et 11″ sont sortis à l’automne dernier. De fait, il semblerait que les nouveaux iPad n’arriveront qu’au premier semestre de 2020.