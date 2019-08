Telegram pour iOS a été mis à jour avec des nouveautés intéressantes et importantes. On retrouve ains un mode sombre personnalisable, une fonction de messages silencieux et bien plus encore.

Les nouvelles de la dernière mise à jour de Telegram sont les suivantes :

Envoi de messages silencieux: maintenez simplement le bouton “Enter” enfoncé pour envoyer un message silencieux, sans notification, afin de ne pas déranger le destinataire.

Mode lent dans les groupes pour gérer la fréquence de publication des membres

Titres personnalisés pour les administrateurs de groupe

Nouvelles couleurs et personnalisations pour le mode sombre

Possibilité d’activer / désactiver la lecture en boucle pour les autocollants animés

Possibilité d’envoyer un seul emoji dans un message pour obtenir l’animation emoji

La mise à jour de Telegram est disponible sur l’App Store.