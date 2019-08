L’Apple Watch est certainement l’une des plus belles réussites d’Apple, et pour cause, elle reste en première position des ventes mondiales. Les dernières données de Strategy Analytics montrent qu’Apple a vendu 5,7 millions de montres dans le monde au cours du deuxième trimestre de 2019.

Il s’agit d’une hausse de 50% par rapport aux 3,8 millions au 2ème trimestre 2018. Quant à la part d’Apple, elle est passée de 44% à 46% en l’espace d’une année.

Neil Mawston, directeur exécutif de Strategy Analytics, a déclaré : « Au cours du deuxième trimestre 2019, Apple a livré 5,7 millions de montres intelligentes dans le monde, soit une hausse supérieure de 50% à la moyenne, contre 3,8 millions au deuxième trimestre 2018. L’Apple Watch reste très en avance sur ses concurrents. La part de marché des smartwatch a augmenté de 46% ce trimestre, contre 44% un an auparavant. L’Apple Watch a résisté à la forte concurrence de rivaux affamés tels que Fitbit. Apple reste le leader incontesté du marché des smartwatch. »

En tant que leader du marché, Apple bénéficie d’une belle avance sur ses concurrents que sont Fitbit et Samsung. Dans le cas de Fitbit, la société a revu à la baisse ses prévisions. Elle prévoit désormais un chiffre d’affaires compris entre 335 et 355 millions de dollars pour ce trimestre. Cela représente une baisse de 10 à 15% par rapport à l’année dernière. Pour le second trimestre, Fitbit a vendu 1,2 million de ses montres. Samsung arrive en seconde position avec 2 millions d’unités expédiées.