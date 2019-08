Forbes nous apprend qu’Apple prévoit de prêter des iPhone “pré-jailbreakés” à des aux chercheurs en sécurité et de lancer le programme de prime dédié aux bugs sur macOS.

Apple devrait ces annonces à l’occasion de la prochaine conférence sur la sécurité de Black Hat plus tard cette semaine.

Les iPhone “pré-jailbreakés” sont des appareils plus ouverts que ceux disponibles dans le commerce. L’objectif d’Apple est de permettre aux chercheurs de trouver des failles plus facilement sur iOS. Ils pourront notamment arrêter le processeur et inspecter la mémoire pour détecter les différentes vulnérabilités.

Pour autant, ces iPhone ne seront pas aussi ouverts que ceux destinés aux développeurs Apple internes et aux membres de son équipe de sécurité. Forbes explique que les chercheurs en sécurité ne seront probablement pas en mesure de décrypter le micrologiciel de l’iPhone.

Apple a également prévu de lancer un bug bounty program pour macOS. Ce programme permet de récompenser les personnes qui découvrent des bugs sur Mac. Si la récompense la plus importante peut s’élever à 200 000 dollars, il existe des prix moins importants. Tout dépendra de la découverte de la vulnérabilité.