Le mois prochain se tiendra la keynote annuelle où Apple présentera officiellement ses nouveaux iPhone 11. Et selon le président de SoftBank, Ken Miyauchi, leur lancement pourrait avoir lieu le 20 septembre.

Pour rappel, le Japon a récemment présenté une loi révisée sur les entreprises de télécommunications, qui entrera en vigueur le 1er octobre. La loi obligerait les opérateurs à séparer les plans de données et des appareils, mettant ainsi fin à la pratique consistant à regrouper des appareils haut de gamme tels que l’iPhone avec des abonnements mobiles trop chers.

Comme l’a expliqué Macotakara, Miyauchi a été interrogé sur la manière dont Softbank envisage de rendre compte de la sortie de l’iPhone en septembre, la nouvelle loi entrant en vigueur le 1er octobre.

« Honnêtement, je me demande ce que je devrais faire pendant 10 jours. Non, je ne devrais pas dire ça », a déclaré Miyauchi. « Quoi qu’il en soit, je ne sais pas quand le nouvel iPhone sortira. Cependant, presque 10 jours plus tard, il sera dissocié. »

En parallèle, Miyauchi suggérerait que la sortie de l’iPhone 11 aura lieu le 20 septembre. Cela correspond aux lancement des années précédentes. Néanmoins, il a reconnu qu’il n’aurait probablement pas dû partager publiquement cette chronologie.

En général, Apple organise sa Keynote iPhone le deuxième mardi ou mercredi de septembre. Cette année, cela voudrait dire que l’événement pourrait se tenir le 10 ou le 11 septembre. Le 10 septembre est le choix le plus probable, Apple ayant toujours évité d’organiser des événements le 11 septembre.

À partir de là, les pré-commandes d’iPhone commencent généralement le vendredi suivant l’événement. De fait, on peut s’attendre à ce que les pré-commandes débutent le vendredi 13 septembre. Les premières précommandes arriveraient probablement aux clients le vendredi 20 septembre suivant.