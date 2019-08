Après les deux fusillades en moins de 24 heures aux États-Unis, le PDG d’Apple, Tim Cook, a exprimé son soutien aux victimes et à leurs familles. Il a également souligner la nécessité pour les politiciens de cesser de se disputer et de s’attaquer au problème de la violence.

Samedi, un homme armé a tué 20 personnes et en a blessé 26 autres dans un centre commercial d’El Paso, au Texas. Une deuxième fusillade a eu lieu dimanche à Dayton, dans l’Ohio, les premiers rapports faisant état de 9 morts et d’au moins 27 blessés. Les premières enquêtes impliquant le FBI et la police n’ont pas encore révélé les raisons de cette violence.

Peu de temps après chacune des attaques, Tim Cook a twitté pour exprimer sa proximité avec les familles des victimes, tout en remerciant les premiers intervenants pour leur rapidité et leur courage.

I’m heartbroken about what’s happening in my country. The definition of insanity is doing the same thing and expecting different results. It’s time for good people with different views to stop finger pointing and come together to address this violence for the good of our country.

