La Cour d’appel fédérale des États-Unis a rendu deux décisions à l’encontre d’Apple et en faveur de VirnetX dans le cadre de l’affaire de contrefaçon de brevet.

Dans la première phrase, les juges ont rejeté la demande d’Apple de réexaminer la question depuis 2010. La position d’Apple était fondée sur le fait qu’une autre phrase, qui avait été annulée par la suite, avait déclaré que deux de ces trois brevets de VirnetX devait être considérés comme invalides. La deuxième décision, relative à un autre brevet, établissait également la même chose.

« Nous sommes extrêmement satisfaits des décisions de la Cour fédérale, qui confirment nombre des positions de VirnetX devant le Conseil des brevets et le tribunal de district », a déclaré le président et directeur général de VirnetX, Kendall Larsen. « Ces décisions font suite à des jugements récents rendus dans deux autres appels qui ont également confirmé la validité des brevets de VirnetX sur la base de nos arguments. De plus, nous pensons qu’Apple a clairement et intentionnellement violé ces brevets ».

En avril 2018, Apple a été reconnue coupable de violation de quatre brevets VirnetX liés aux communications sécurisées et à FaceTime, VPN et iMessage. Le jury a établi des dommages et intérêts s’élevant à 502,6 millions de dollars, ce qui, ajouté aux condamnations antérieures, a permis de dégager un montant total proche du milliard de dollars.

Le nouvel appel de la Cour d’appel renvoie donc à la décision finale du Tribunal de première instance et d’appel du US Patent Office, qui devrait à ce stade, à moins de surprises, condamner Apple à une indemnisation inférieure aux prévisions et à près de 440 millions de dollars.