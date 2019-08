Au cours des dernières semaines, Apple a mis fin à son partenariat avec Barclaycard avant le lancement de l’Apple Card en collaboration avec Goldman Sachs.

La carte Visa Barclaycard avec Apple Rewards offrait des points bonus lors de l’achat de produits Apple, qui pouvaient ensuite être échangés contre des cartes-cadeaux App Store et iTunes et des prêts différés. Les références aux récompenses Barclaycard ont été retirées du site Apple pendant plusieurs semaines. Maintenant, Apple ne fait que promouvoir un type de financement standard Barclaycard, mais il est possible que cela disparaisse également avec l’avènement de l’Apple Card.

Bloomberg indique également que les conditions de la carte Apple permettent à Apple de proposer des plans de financement spéciaux pour des achats spécifiques. La publication indique également qu’Apple s’apprête à lancer une application Apple Card Companion, même sur iPad, pour permettre aux utilisateurs d’enregistrer et de gérer leur carte, même à partir de leur tablette.

Lors de l’annonce des résultats financiers du dernier trimestre, le chef de la direction d’Apple, Tim Cook, a annoncé que le lancement de la carte Apple débuterait le mois prochain. L’utilisation du mot “lancement” implique un lancement progressif, peut-être avec Apple et Goldman Sachs, qui n’approuveront qu’un petit pourcentage de candidats au début. Apple a déclaré que les clients pourront s’inscrire rapidement pour obtenir une carte Apple depuis l’application Wallet sur leur iPhone et pourront même demander la carte physique quelques semaines plus tard.

L’inclusion d’un financement spécial spécifique dans les termes de l’Apple Card pourrait être un moyen pour Apple et Goldman Sachs d’essayer d’accroître la rentabilité de la carte Apple, une offre de financement spéciale permettant aux clients d’acheter un produit coûteux avec un plan de paiement distinct sur la carte, non influencé par les commissions de taux standard.

Cependant, Apple n’a pas encore annoncé officiellement les plans pour ces initiatives. Les déclarations publiques actuelles d’Apple indiquent que des taux d’intérêt compris entre 13,24% et 24,24% seront proposés sur les soldes renouvelés, sans autres frais pour les paiements en retard ou les frais internationaux.