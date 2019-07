Malgré un trimestre record en termes de chiffre d’affaires d’avril à juin, les ventes d’iPhone continuent de ralentir. Elles enregistrent une baisse de 13% sur une base annuelle.

Le segment iPhone représente désormais moins de la moitié du chiffre d’affaires trimestriel total de la société. Ces nouvelles peuvent être lues à la fois positivement et négativement. Positif car cela signifie que l’activité Apple ne dépend plus largement de la vente d’iPhone, comme ce fut le cas par le passé. Grâce à la forte croissance d’autres segments tels que les équipements vestimentaires et les services, Apple a réussi à conserver des revenus élevés, tout en enregistrant une forte baisse des ventes d’iPhone. Évidemment, négatif car, pour les trois quarts des ventes d’iPhone, les difficultés persistent, en particulier dans certains pays.

La baisse de 13% n’est pas anodine, étant donné que nous parlons d’environ 3,5 milliards de dollars de moins par rapport au même trimestre de l’année dernière. La pire situation est enregistrée en Chine avec 300 millions de dollars de moins en glissement annuel, malgré une légère reprise enregistrée au cours de ce trimestre. Dans d’autres zones géographiques, les ventes d’iPhone ont toutefois augmenté.

Cependant, Tim Cook a répété que la situation était en nette reprise, grâce aux excellentes performances des iPhone enregistrés en Apple Store et en ligne. En outre, la base d’installation mondiale a atteint un nouveau record et a augmenté par rapport à la même période de l’année dernière sur les 20 principaux marchés d’Apple.

Apple n’a pas fourni le nombre d’unités vendues, mais simplement publié les chiffres de revenus.