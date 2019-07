Apple a annoncé hier soir ses résultats financiers du troisième trimestre de 2019, ce qui correspond au deuxième trimestre de l’année.

Au cours du trimestre, Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 53,8 milliards de dollars et un bénéfice net de 10 milliards USD, contre 53,3 milliards USD et un bénéfice net de 11,5 milliards USD l’an dernier au cours de la même période. Le chiffre d’affaires a été le plus élevé jamais enregistré par Apple pour le trimestre de juin, dépassant légèrement le résultat obtenu l’année dernière, bien que les bénéfices aient légèrement diminué.

« Il s’agit de notre plus gros trimestre de juin à ce jour, tiré par des revenus record provenant des services, la croissance des périphériques portables, la forte performance des iPad et des Mac et une amélioration significative des ventes d’iPhone. Ces résultats sont prometteurs dans tous nos secteurs géographiques et nous sommes confiants pour l’avenir. 2019 sera une année passionnante, avec des lancements importants sur toutes nos plateformes, de nouveaux services et de nombreux nouveaux produits. »

La marge brute du trimestre était de 37,6%, comparée à 38,3% au même trimestre de l’année précédente, les ventes internationales représentant 59% du chiffre d’affaires. Apple a également déclaré un dividende trimestriel de 0,77 USD par action, payable le 15 août aux actionnaires inscrits le 12 août.

Il s’agit du troisième trimestre depuis qu’Apple a changé la manière dont elle communique ses résultats, la société ne fournissant plus de données sur les ventes des différents appareils (iPhone, iPad et Mac). Apple laisse les analystes à leurs estimations sur les ventes unitaires de chaque produit.

Les revenus tirés de la vente d’iPhone se sont établis à 25,99 milliards de dollars, en baisse par rapport aux 29,47 milliards de dollars de l’exercice précédent. Malgré cela, l’iPhone représentait pour la première fois près de la moitié (48%) du chiffre d’affaires d’Apple depuis 2012.

Les prévisions d’Apple pour le quatrième trimestre de l’exercice 2019 comprennent des revenus projetés compris entre 61 et 64 milliards de dollars et une marge brute comprise entre 37 et 37,5%, une prévision assez optimiste compte tenu du lancement du prochain iPhone et de services tels que Apple TV+ et Apple Arcade.