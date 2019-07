Lors de l’annonce des résultats financiers du Q3 2019, Tim Cook a confirmé que le lancement de l’Apple Card débuterait en août. Apple avait précédemment annoncé que le lancement aurait lieu pendant l’été.

Bloomberg a également révélé la semaine dernière que la carte Apple serait lancée en août. Les utilisateurs pourront s’inscrire pour obtenir la carte via l’application Wallet sous iOS 12.4, qui a été rendue publique la semaine dernière. La nouvelle carte d’Apple ne sera initialement disponible qu’aux États-Unis et on ignore quand elle commencera à être distribuée dans d’autres pays.

Tim Cook a également rappelé que les employés d’Apple et de Goldman Sachs testaient déjà l’Apple Card.