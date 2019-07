L’Inde, la Terre promise d’Apple, ne serait pas aussi accueillante que prévue…au moins pour les ventes d’iPhone locales. Les concurrents Xiaomi, Vivo, ou encore Samsung tiennent à eux seuls le haut du panier.

Dans son analyse, Canalys révèle que Xiaomi détient une part de marché de 31% avec 10,3 millions d’unités écoulées. Samsung est en seconde place avec 22% (7,3 millions d’unités), suivi de Vivo avec 18% de PDM (5,8 millions d’unités). Précisons tout de même que Samsung est en recul de 27% sur un an.

Apple se retrouve dans les 12% qui représentent la catégorie « Autres » avec 3,9 millions d’unités. Canalys note que la part de marché de Cupertino a diminué de 5% en une année.

Pour l’heure, Apple rencontre effectivement des difficultés en Inde mais la situation pourrait s’inverser prochainement. Des iPhone plus récents sont fabriqués sur place, même si les tarifs sont plus élevés. Apple a en effet stoppé les ventes d’iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus et l’iPhone 6s Plus. La compagnie espère combler le manque avec cette stratégie. Notons aussi que de nouveaux iPhone sont sur le point de sortir, alors peut-être que cela aidera Apple à renouer avec ses clients locaux.