Deux des iPhone 2020 disposeront d’un capteur arrière 3D ToF (time-of-flight), selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Ce système mesure le temps mis par un laser ou une LED pour rebondir sur des objets dans une pièce, fournissant ainsi une carte 3D précise de l’environnement. En outre, les trois nouveaux iPhone devraient également disposer du système de reconnaissance faciale Face ID, contrairement à certaines rumeurs suggérant la présence d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Plus tôt, nous avions entendu plusieurs rumeurs suggérant l’arrivée d’un système ToF pour l’iPhone 2020. Mais c’est la première fois que les rumeurs parlent d’une intégration dans seulement deux des trois prochains iPhone 2020. Kuo ajoute qu’une caméra arrière avec capteur 3D ToF améliorerait la qualité de la photo et offrirait de nouvelles applications AR améliorées.

Les fonctions de détection 3D actuellement utilisées dans le système de caméra True Depth avant sont basées sur des systèmes infrarouges et un projecteur ponctuel pour créer une image 3D, mais les systèmes ToF utilisent la technologie laser, calculant le temps mis par le laser à rebondir objets environnants et ainsi créer une image 3D de votre environnement. ToF offre une perception de la profondeur plus précise, entraînant un meilleur positionnement des objets virtuels. Il devrait offrir de meilleures images grâce à des informations de profondeur plus avancées.

Cependant, Kuo a déclaré précédemment dans une note aux investisseurs que la mise en œuvre du capteur ToF nécessiterait une connectivité 5G, car Apple souhaite utiliser cette fonction pour créer “une expérience AR révolutionnaire”.

Même en 2020, nous devrions avoir trois iPhone, mais avec de nouvelles dimensions. Apple travaillerait sur deux iPhone haut de gamme à écrans OLED de 5,4 et 6,7 pouces, qui seront vraisemblablement les appareils qui adopteront ce nouveau capteur ToF, ainsi qu’un modèle de 6,1 pouces à faible coût mais quand même avec écran OLED.