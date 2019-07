Sony a lancé une campagne de financement participatif pour un projet appelé Reon Pocket, un conditionneur portable compatible avec l’iPhone et les appareils Android.

Reon Pocket se loge dans un compartiment à l’arrière d’une chemise personnalisée et est suffisamment puissant pour faire baisser la température de la peau de l’utilisateur de 36 à 23 degrés Celsius, selon Sony. Le produit semble être principalement destiné aux hommes d’affaires japonais, qui marchent souvent dans les rues même pendant les étés chauds.

L’appareil se connecte à votre smartphone via Bluetooth 5.0 et vous permet de choisir entre le chauffage et le refroidissement, de régler l’intensité et d’activer l’activation automatique via une application.

Le financement participatif n’est actuellement disponible qu’au Japon. Il représente 45% du chiffre d’affaires fixé à l’objectif fixé à 66 000 000 millions de yens, soit environ 545 000 euros. Les chemises et les chandails inclus avec le produit sont uniquement disponibles dans les tailles S, M et L. Le package complet est en vente au prix de 14 080 yens, environ 116 euros. Il n’est pas clair si ou quand le produit atteindra d’autres pays.

Sony indique que le produit est compatible avec iOS 13, qui est actuellement en version bêta avant sa sortie à l’automne. Le produit ne devrait être expédié qu’au printemps 2020.