WhatsApp serait sur le point de recevoir plusieurs nouveautés, à commencer par une version indépendante sur iPad et Mac. Plus précisément, ces deux versions ne seront pas dépendantes de l’iPhone.

Aujourd’hui, la version Mac demande une connexion via un QR Code pour retrouver l’historique des conversations. Selon WATBetaInfo, WhatsApp travaille sur des versions qui ne nécessiterait plus cette connexion.

Ces changements permettront à l’utilisateur d’accéder plus simplement à son compte et à la messagerie avec tout l’historique qui va avec. WhatsApp compte en effet garder la synchronisation des conversations, mais avec un accès nettement plus pratique.

Autant pour la version iPad que pour celle dédiée au Mac, aucune date de lancement n’est annoncée. Il va falloir probablement patienter plusieurs mois avant de profiter des deux applications.

Facebook aurait également pour projet de lancer WhatsApp Pay Inde dans le courant de l’année. Avec près de 400 millions d’utilisateurs, le marché peut en effet s’avérer bénéfique pour la société. Les paiements numériques connaissent un vrai succès d’où l’intérêt de Facebook de faire ses premiers tests en Inde.